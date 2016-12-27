«Миннесота» обыграла «Атланту», Таунс набрал 22 очка, Лавин и Уиггинс — по 21

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 90:104.Хозяева ушли в отрыв во второй четверти, а после перерыва упрочили лидерство, увеличив перевес до 28 очков. В заключительной четверти «Хоукс» сократили отставание, но большего добиться не сумели.В составе победителей дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов оформил, анабрали по 21 очку. Лучшим среди игроков «Атланты» оказался— 20 очков и 12 подборов.