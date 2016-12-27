«Чикаго» оказался сильнее «Индианы», Уэйд набрал 21 очко, Миротич — 20

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» дома оказался сильнее «Индианы Пэйсерс», выиграв со счётом 90:85.
«Чикаго» с первых минут ушёл в отрыв и удерживал лидерство большую часть матча. На старте заключительной четверти «Индиане» удалось восстановить равновесие, но вскоре «Буллз» вновь оторвались и на этот раз сохранили преимущество до финальной сирены.
Самыми результативными игроками встречи стали Дуэйн Уэйд и Никола Миротич из «Чикаго», набравшие соответственно 21 и 20 очков. В составе «Пэйсерс» лучшим с 19 очками стал Аарон Брукс.