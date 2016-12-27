НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Кливленд» – «Голден Стэйт»

В ежедневном отчёте НБА о решениях рефери в последние две минуты матчей говорится, что форвард «Кливленд Кавальерс»нарушил правила на игроке «Голден Стэйт Уорриорз»в решающий момент поединка.Напомним, что на последних секундах игры Дюрант готовился сделать бросок, который мог принести его команде победу, но после контакта с Джефферсоном он оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушение со стороны форварда «Кливленда», и действующие чемпионы НБА победили со счётом 109:108.