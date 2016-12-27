НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Кливленд» – «Голден Стэйт»

В ежедневном отчёте НБА о решениях рефери в последние две минуты матчей говорится, что форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон нарушил правила на игроке «Голден Стэйт Уорриорз» Кевине Дюранте в решающий момент поединка.
Напомним, что на последних секундах игры Дюрант готовился сделать бросок, который мог принести его команде победу, но после контакта с Джефферсоном он оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушение со стороны форварда «Кливленда», и действующие чемпионы НБА победили со счётом 109:108.