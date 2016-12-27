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175 лет назад 2016
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Док Риверс: «Клипперс» не может рисковать здоровьем Криса Пола

27 декабря 2016, вторник. 12:18. Баскетбол
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал о травме разыгрывающего команды Криса Пола.

«Повреждение Криса не носит серьёзного характера. Но мы не можем рисковать его здоровьем. Когда речь заходит о мышцах задней поверхности бедра, нужно быть более осторожным. Это не вывих лодыжки, когда мы можешь выйти на паркет и играть», – приводит слова Риверса ESPN.

В текущем сезоне Пол принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 17,6 очка, 9,6 передачи, 5,2 подбора и 2,3 перехвата в среднем за игру.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Док Риверс Крис Пол
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