Пол Джордж: на игроках «Индианы» не фиксируют фолы

Форвард «Индианы Пэйсерс»выразил недовольство работой судей после матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» (85:90).«Я получал много штрафов. Я имею в виду те моменты, когда лига выступает с заявлениями: «Мы пропустили нарушение. Мы ошиблись в этом эпизоде». Судьи во время матчей тоже постоянно говорят об этом. Это становится чем-то привычным. Они всё видят, знают, что происходит. Они знают, где был фол, а где нет. Я думаю, это зависит о того, как идёт игра.С того самого момента, как я играю за «Индиану», нам всё время приходится справляться с этим. Возможно, у лиги есть любимые команды, которым они хотят предоставить преимущество. Мы словно младший брат НБА», – приводит слова Джорджа ESPN.