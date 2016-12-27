Лю: не думаю, что Ричард Джефферсон сфолил на Дюранте

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю поделился мнением насчёт спорного эпизода в концовке матча с «Голден Стэйт Уорриорз».
«В той игре было много фолов, которые остались без внимания со стороны рефери. Этот матч был трудным для судей. В конце заключительной четверти был спорный момент. Никто не хочет, чтобы результат матча решился двумя штрафными. Я считаю, что там не было фола. В том эпизоде я не заметил сильного контакта», – приводит слова Лю ESPN.
Напомним, что на последних секундах игры форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант готовился сделать бросок, который мог принести его команде победу, но после контакта с ветераном «Кливленда» Ричардом Джефферсоном он оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушение со стороны Джефферсона, и действующие чемпионы НБА победили со счётом 109:108.