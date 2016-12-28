Итудис: ЦСКА знает, насколько опасны лидеры «Црвены Звезды»

Главный тренер ЦСКАдал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Црвеной Звездой», запланированному на 29 декабря в Белграде.«Мы прекрасно знаем, насколько опасны звёздные игроки сербской команды, которые являются основным фактором её успеха. Я ожидаю честной игры и что победит та команда, которая покажет лучший баскетбол, наиболее боевой и творческий.Мне нравится такая атмосфера, как на трибунах в Сербии. Учитывая южный темперамент, мы, греки и сербы очень похожи. Я привык к громким толпам болельщиков, и ЦСКА — это опытная команда, которая неоднократно играла в Белграде», — приводит слова Итудиса сербский сайт Novosti.