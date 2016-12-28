Московский валидольный завод вручил ЦСКА «Валидольный кубок»

ПБК ЦСКА получил от московского эндокринного завода, который производит валидол, необычный подарок — «Валидольный кубок», до краёв наполненный таблетками. Об этом рассказал президент московского клуба Андрей Ватутин.
В октябре текущего года ЦСКА объявил о сотрудничестве с производителем валидола, чему предшествовали майские высказывания Александра Иванова о том, что в числе спонсоров баскетбольного ЦСКА, а также футбольного и хоккейного обязан быть производитель сердечных препаратов.
«Мы вполне заслужили этот трофей. Хотя иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА», — цитирует Ватутина ТАСС.