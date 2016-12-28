Cборная АСБ представит Россию на Универсиаде

Сборная Ассоциации студенческого баскетбола будет представлять Россию на всемирной Универсиаде 2017 года. Универсиада пройдёт в тайваньском городе Тайбэе в августе 2017-го. Накануне АСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития студенческого баскетбола, сообщает официальный сайт АСБ.
«Это соглашение – лишь формальность. На сегодняшний день АСБ проделывает огромную работу в плане развития студенческого баскетбола. А Российская федерация баскетбола, конечно, как помогала ей в этом, так и будет помогать в дальнейшем. Разве что теперь – на официальной основе.
То, что наш студенческий баскетбол развивается, – очень хорошо. И происходит это посредством и с помощью АСБ. В баскетбол играет всё больше и больше вузов, и, как мне кажется, за последний год наметилась тенденция перехода от количества к качеству, что не может не нравиться. Конечно, предстоит ещё работать и работать, но в любом случае положительная динамика налицо», — прокомментировал соглашение с АСБ президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.