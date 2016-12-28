Лазич: «Црвена Звезда» должна снять скальп с ЦСКА

Защитник белградской «Црвены Звезды»дал комментарий в преддверии матча Евролиги с московским ЦСКА.«Москвичи — одна из немногих больших команд, которую мы не обыгрывали, и мы должны снять этот скальп. Это всё, что требуется для идеального окончания сезона. Следовательно, мы должны победить», — приводит слова Лазича Blic.«Црвена Звезда» и ЦСКА встретятся в Белграде 29 декабря. На данный момент ЦСКА лидирует в Евролиге, а «Црвена Звезда» идёт на девятом месте. В прошлом сезоне команды встречались на стадии 1/4 финала, ЦСКА выиграл серию — 3-0.