Ватутин: стратегия построения состава ЦСКА зависит от Теодосича

Президент ЦСКАрассказал о том, что клуб не станет продлевать контракты ни с кем из игроков до окончания сезона, и отметил, что решение Милоша Теодосича остаться в команде или уйти сильно повлияет на формирование состава «армейцев».«Мы осознанно не вступаем в предметные переговоры с игроками и их представителями до «Финала четырёх». Иначе кто-то потеряет мотивацию, для кого-то это будет психологическим ударом. Поэтому мы стараемся быть аккуратными. Это действительно большая проблема. Вы должны понимать: если контракт заканчивается, то следующий подписывается с повышением. Это не значит, что оно должно быть двукратное, но 5–10% — это норма. А это увеличение бюджета. Поэтому межсезонье предстоит непростое. Повторюсь, до конца мая никакой точной информации по этому вопросу у меня не будет.Предполагаю, что все хотят остаться. Сложнее ситуация с Милошем Теодосичем. К нему будет предметный интерес из НБА, который может материализоваться во что-то конкретное не раньше июля. Поэтому вопрос номер один — Теодосич. Если он примет решение продолжить карьеру здесь, будет одна стратегия построения команды. Если скажет, что хочет уехать, сложится совершенно другая ситуация. Поэтому многое зависит от решения Милоша. Уверен, что из числа не игравших в НБА он — номер один в Европе. Мы понимаем, что там ему заплатят гораздо больше, чем в любом европейском клубе. Конкурировать в этом смысле с командами НБА невозможно. Мне с ним комфортно работать. Я всегда в него верил, поэтому если он захочет уехать, я пойму. Мне бы не хотелось, чтобы этот вопрос затянулся до конца июля. Тогда все окажутся в подвешенном состоянии», — цитируют Ватутина «Известия».