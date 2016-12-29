Стоттс: Джордж Карл ничего не знает о Лилларде

Наставник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс прокомментировал слова Джорджа Карла, который сказал, что разыгрывающий Дэмьен Лиллард мешает ему тренировать команду.
«Я многим обязан Джорджу. Вместе с ним я начал свою тренерскую карьеру. Если бы не он, я бы сейчас не был здесь. Но когда речь заходит о моей команде и моих игроках, ему лучше молчать.
Он не знает Лилларда. Он не знает, как я тренирую его. Он не знает, каким прекрасным одноклубником является Дэмьен. Он не знает, как сильно Лиллард хочет побеждать. Думаю, что Джордж сказал это из благих намерений, но я не могу согласиться с его высказываниями», – приводит слова Стоттса The Score.