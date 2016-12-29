Л. Джеймс: не являюсь большим любителем отчётов о последних двух минутах матчей

Лидер «Кливленд Кавальерс»вслед за форвардом «Голден Стэйт Уорриорз»высказался насчёт отчётов о последних двух минутах матчей, которые ежедневно публикует НБА.«Не являюсь большим любителем этих отчётов. Мне кажется, это дискредитирует работу рефери, которую они проделывают на протяжении 48 минут. Если вы делаете такие отчёты, то делайте их обо всём матче.Это несправедливо по отношению к судьям. Нельзя говорить о последних двух минутах, не обращая внимания на первые 46», – приводит слова Джеймса ESPN.