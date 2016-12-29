Пашутин: УНИКСу необходимо быть агрессивным в матче с «Панатинаикосом»

Главный тренер УНИКСадал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Панатинаикосом», запланированному на 30 декабря в Казани.«Панатинаикос — это атлетичная и мощная команда с хорошо сбалансированным составом. Фактически у них в наличии две стартовые пятёрки. Их абсолютным лидером является Ник Калатес. Он хорошо видит игру, контролирует её, хорошо исполняет пик-н-роллы.Наша задача состоит в том, чтобы усложнить им жизнь, играть агрессивно, прессинговать. Ещё одна задача — сдерживать Бурусиса под корзиной, не позволять ему исполнять лёгкие броски. Также неприятности может доставить Крис Синглтон. Нам нужно быть осторожными в обороне», — цитирует Пашутина официальный сайт турнира.