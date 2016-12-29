Никола Пекович может вскоре завершить карьеру

Центровой «Миннесота Тимбервулвз»раздумывает о скором завершении карьеры. Контракт черногорского баскетболиста с «Миннесотой» рассчитан до 2018 года, однако проблемы со здоровьем вряд ли позволят ему вернуться на площадку. В прошлом сезоне Пекович отыграл всего 12 матчей.«Два года назад у меня были проблемы из-за травмы, я был психологически опустошён. В этом году я два месяца пытался сделать всё, что мог. Но бывают случаи, когда ты ничего не можешь. Я не могу бегать без боли», — приводит слова Пековича Eurohoops.