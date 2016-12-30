ЦСКА впервые при Итудисе проиграл два матча Евролиги кряду

Московский ЦСКА, проиграв сербской «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:78), потерпел второе поражение кряду в этом турнире. В предыдущем матче армейцы дома проиграли турецкому «Фенербахче» (79:95 ОТ).Таким образом, армейцы впервые под руководствомпотерпели в Евролиге два поражения кряду и провели самый малорезультативный матч при греческом специалисте. В предыдущий раз ЦСКА проиграл дважды подряд при Этторе Мессине: во встречах «Финала четырёх» сезона-2013/14 с «Маккаби» (67:68) и «Барселоной» (78:93). Тогда же армейцы в последний раз набрали всего 67 очков за матч.