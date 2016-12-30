22 очка Уокера и дабл-дабл Батюма помогли «Шарлотт» обыграть «Майами»

«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете оказался сильнее «Бруклин Нетс» со счётом 82:91.По итогам первой половины встречи в счёте лидировал «Майами», перевес которого составлял 7 очков. После перерыва «Хорнетс» сумели перехватить инициативу и довести матч до победы.Самыми результативными игроками в составе победителей стали, набравший 22 очка, и, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Лучшим среди игроков «Хит» оказался— 18 очков.