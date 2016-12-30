«Кливленд» увёз победу из Бостона, Ирвинг набрал 32 очка, Томас — 31

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 124:118.Гости ушли в отрыв в середине второй четверти и в дальнейшем увеличивали своё преимущество, которое в пике достигло 20 очков. В заключительном периоде «Селтикс» сократили отставание, но большего добиться не смогли.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 передач. Его партнёр по командезаписал на свой счёт 30 очков и 15 подборов. В составе «Бостона» лучшим с 31 очком оказался