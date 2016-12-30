Уэстбрук: не понимаю, за что меня удалили. Судьи относятся ко мне предвзято

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал своё удаление в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».«Честно, я не понимаю, за что меня удалили. Это какое-то безумие, когда тебя выгоняют с площадки ни за что. Мне кажется, в любой спорной ситуации решение принимается не в мою пользу. Я так часто получаю технические фолы за разговоры, даже когда ничего не говорю. Судьи просто относятся ко мне предвзято, и мне это не нравится», – цитирует Уэстбрука ESPN.Встреча завершилась поражением «Оклахома-Сити» со счётом 80:114.