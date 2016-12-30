Ражнатович: Милошу Теодосичу и Богдану Богдановичу пора переезжать в НБА

Баскетбольный агентвысказал мнение о перспективах двух ведущих игроков Европы.пора переезжать в НБА. Это было бы логично. Не знаю, планируют ли они такие шаги, но оба играют в Европе уже довольно долго, и им пришло время перебираться за океан. Для Теодосича это вообще фактически последний шанс. С учётом роста потолка зарплат и увеличения размера составов в НБА не удивлюсь, если ипопробует вернуться в ближайшее время», – цитирует Ражнатовича Sportklub.