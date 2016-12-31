«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», несмотря на 29 очков Макколлума

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете нанёс поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 110:94.
Хозяева не лучшим образом начали встречи и завершили первую половину, уступая в счёте, но после перерыва перехватили инициативу и добились победы.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. В составе «Спёрс» стоит отметить Джонатона Симмонса, на счету которого 19 очков, а также Тони Паркера и Дэнни Грина — по 18.