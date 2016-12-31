Дюрант стал третьим игроком в сезоне, оформившим трипл-дабл за три четверти

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»набрал 16 очков, совершил 10 подборов и отдал 10 передач за первые три четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс». Таким образом, он стал третьим игроком лиги в текущем сезоне, оформившим трипл-дабл уже за три периода. Ранее это удалось только разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку и защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену.Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 108:99, а всего Дюрант в ней записал в актив 19 очков, 11 подборов и 10 передач.