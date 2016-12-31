А. Томас: в матче с «Майами» казалось, что я бросал в одиночестве на тренировке

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»признался, что высокая результативность в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит» удивила его самого.«Это кажется нереальным. Какое-то безумие. Особенно в четвёртой четверти. Такого у меня ещё не было. Мне казалось, что я бросаю в полном одиночестве в тренировочном зале. Как только получаю мяч, сразу выбрасываю его, и всякий раз он попадает в кольцо. Это было особенное чувство», – цитирует Томаса ESPN.Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 117:114, а Томас в ней набрал 52 очка, включая 29 в заключительной четверти.