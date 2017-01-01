Трипл-дабл с 53 очками Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Нью-Йорк»

«Хьюстон Рокетс» дома победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 129:122 в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Ключевой в поединке стала вторая четверть, которую хозяева выиграли 42:23. «Хьюстон» набрал из трёхсекундной 34 очка против 54 у гостей, но реализовал 21 трёхочковый против 10 у соперника.Самым эффективным игроком встречи с трипл-даблом из 53 очков, 16 подборов и 17 передач стал защитник «Рокетс». У проигравших отличился разыгрывающий, набравший 32 очка, совершивший 5 подборов и отдавший 7 передач.