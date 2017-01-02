«Индиана» одержала победу над «Орландо», Тёрнер набрал 23 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете оказался сильнее «Орландо Мэджик» со счётом 117:104.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 11 очков, а после перерыва упрочили своё преимущество. В заключительной четверти «Мэджик» несколько сократили отставание, но избежать поражения не сумели.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе «Орландо» следует отметить 18 очков и 11 подборов