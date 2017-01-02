«Атланта» в ОТ обыграла «Сан-Антонио», Миллсэп набрал 32 очка, Хардуэй — 29

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Атланта Хоукс» на домашней арене оказался сильнее «Сан-Антонио Спёрс», выиграв со счётом 114:112.Большая часть встречи проходила в равной борьбе. В концовке третьей четверти перевес гостей достигал 10 очков, но был быстро отыгран. За 3 секунды до завершения основного времени «Атланта» также уступала соперникам, но точный трёхочковый бросокпомог команде перевести игру в овертайм.Дополнительная пятиминутка проходила с небольшим преимуществом игроков «Хоукс», а решающими стали штрафные броски Хардуэя и, после которых гости уже не успели провести ни одной результативной атаки.Самыми результативными игроками встречи стали, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов, и Тим Хардуэй — 29. В составе «Спёрс» 27 очков и 13 подборов на счету