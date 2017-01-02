43 очка Макколлума помогли «Портленду» одолеть «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 95:89.Гости не лучшим образом провели вторую четверть и на большой перерыв ушли, уступая в счёте с разницей в 12 очков. Во второй половине матча «Портленду» удалось перехватить инициативу. Решающим стал третий период, который «Трэйл Блэйзерс» выиграли с перевесом в 17 очков, и в дальнейшем контролировали ход игры вплоть до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 43 очка. В составе «Миннесоты» лучшим с 24 очками оказался