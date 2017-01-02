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«Торонто» на выезде победил «Лейкерс», Лоури набрал 41 очко, Мозгов — 6

2 января 2017, понедельник. 08:31. Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 114:123.

Встреча проходила в равной борьбе, а её сход определился в заключительной четверти, на старте которой «Рэпторс» ушли в отрыв на 19 очков. Хозяева сумели несколько сократить отставание, но поражения не избежали.

Самыми результативными игроками встречи стали Кайл Лоури и Демар Дерозан из «Торонто», набравшие соответственно 41 и 31 очко. Лучшими в составе «Лейкерс» оказались Д`Анджело Расселл, на счету которого 28 очков, и Ник Янг — 26.

Тимофей Мозгов за 21 минуту, проведённую на площадке, набрал 6 очков, а также сделал 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2017, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
114 : 123 (33:27, 24:31, 26:27, 31:38)
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Янг - 20, Расселл - 14, Робинсон - 10, Рэндл - 9, Блэк - 9, Мозгов - 6, Ингрэм - 6, Уильямс - 5, Денг - 2, Кларксон - 2, Зубац, Уорлд Пис, Кальдерон, Нэнс, Уэртас
Торонто Рэпторс: Дерозан - 31, Лоури - 21, Валанчюнас - 12, Кэрролл - 5, Росс - 5, Джозеф - 4, Сиакам - 3, Ногуэйра - 2, Пауэлл - 2, Кабокло, Саллинджер, Райт, Паттерсон, Ванвлит, Пёлтль
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Рэпторс Д'Анджело Расселл Демар Дерозан Кайл Лоури Ник Янг Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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