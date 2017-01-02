«Торонто» на выезде победил «Лейкерс», Лоури набрал 41 очко, Мозгов — 6

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 114:123.Встреча проходила в равной борьбе, а её сход определился в заключительной четверти, на старте которой «Рэпторс» ушли в отрыв на 19 очков. Хозяева сумели несколько сократить отставание, но поражения не избежали.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Торонто», набравшие соответственно 41 и 31 очко. Лучшими в составе «Лейкерс» оказались, на счету которого 28 очков, и— 26.за 21 минуту, проведённую на площадке, набрал 6 очков, а также сделал 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.