Хойберг: пытаюсь помочь «Чикаго» каждый вечер показывать отличную игру

Главный тренер «Чикаго Буллз»прокомментировал слухи о своём увольнении.«У меня есть работа, которая заключается в том, чтобы «Чикаго» добивался побед. Такая же задача стоит и перед другими 29 тренерами НБА. Я пытаюсь найти способ, который позволит «Буллз» каждый вечер показывать хорошую игру.В последних матчах мы попытались играть так, как делали это в начале сезона. Думаю, тогда мы были очень хороши. Повторюсь, что моя работа заключается в том, чтобы выигрывать матчи», – приводит слова Хойберга RealGM.