Ноа: «Нью-Йорк» сможет добиться успеха, если наладит игру в обороне

Центровой «Нью-Йорк Никс»рассказал о перспективах своей команды в текущем сезоне.«В нашей команде есть три парня, которые могут набирать много очков. Нам нужно наладить игру в обороне. Если мы сделаем это, то добьёмся успеха», – приводит слова 31-летнего француза ESPN.Ноа принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата-2016/17, собирая коллекцию из 5,3 очка, 8,5 подбора, 2,5 передачи, 0,9 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.На данный момент «Нью-Йорк» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.