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Богачёв: в УНИКСе некому подменять Лэнгфорда

2 января 2017, понедельник. 15:37. Баскетбол
Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что клуб не может дать отдохнуть своему 33-летнему лидеру Киту Лэнгфорду из-за отсутствия равноценной замены.

«Как мы с главным тренером команды Евгением Пашутиным ни пытаемся дать Лэнгфорду щадящий режим, ничего не получается. Некому его подменять равноценно. После игры в Каунасе он попросил передышку, пятка заболела, ведь после такой игры, как с «Жальгирисом», где Кит отыграл почти 35 минут из 40, набрав 26 очков, ему нужно два-три дня на восстановление!

А тут Рождество, но в Пермь он не летал. Получил свою заслуженную передышку, все остальные отдыхали по два дня. Без Лэнгфорда в Перми было тяжко, играй он там, уверенно бы выиграли. Ладно, рискнули и выиграли без него. Зато отдохнул лучший снайпер Евролиги и лучший по коэффициенту полезности», — цитирует Богачёва пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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БК УНИКС Кит Лэнгфорд
Новости. Баскетбол
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