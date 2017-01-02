Теодосич и Лэнгфорд вошли в топ-5 игроков Евролиги по версии Eurohoops

Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич вошёл в пятёрку лучших игроков первой половины сезона Евролиги по версии Eurohoops. Также в символическую сборную попал форвард казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд.
Теодосич набирает в Евролиге 17,7 очка и 7,8 передачи в среднем за матч, выступая с рейтингом эффективности 18,5. Средняя статистика Лэнгфорда — 24,1 очка, 3,9 подбора и 3,9 передачи, а рейтинг эффективности американца — 25,5.
Пятёрку дополнили атакующий защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль, форвард «Бамберга» Николо Мелли и центровой «Фенербахче» Эпе Юдо.