Игроки «Бостона» Смарт и Зеллер госпитализированы

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»и его одноклубник центровойбыли госпитализированы. Смарт попал в больницу из-за проблем с желудком, а Зеллер из-за инфекции в ухе.«У Маркуса есть проблема с желудочно-кишечным трактом, которая постоянно грозит проявиться. А у Тайлера уже некоторое время ушная инфекция и синусит. У него вчера были большие проблемы из-за погоды, самые сильные за последние две недели. Надеюсь, их вскоре выпишут и они присоединятся к нам как можно скорее», — приводит слова главного тренера «Селтикс» Брэда Стивенса Boston Herald.