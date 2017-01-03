Ватутин: ЦСКА разделяет опасения из-за проведения «Финала четырёх» в Стамбуле

Президент ЦСКАобеспокоен уровнем безопасности в Стамбуле, где должен пройти «Финал четырёх» Евролиги. По словам Ватутина, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Евролиги Жорди Бертомеу.«В середине декабря обсуждал эту тему с Жорди Бертомеу. Он заявил, что организаторы «Финала четырёх» дали все гарантии безопасности. Но можно ли что-то гарантировать в современных условиях? Это вопрос, ответ на который может дать только жизнь. Посмотрим, как будут развиваться события.Мы разделяем опасения по поводу безопасности проведения «Финала четырёх» в Стамбуле не только как клуб Евролиги. Мы беспокоимся за жизни горожан и гостей этого старинного города», — приводит слова Ватутина RT.Ранее баскетболист ЦСКА Аарон Джексон призвал перенести «Финал четырёх» из Стамбула после того, как в ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. В результате погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы, ранения различной степени тяжести получили 69 человек.