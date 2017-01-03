26 очков Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Нью-Орлеаном»

«Кливленд Кавальерс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась со счётом 90:82 в пользу хозяев.В составе победителей самым результативным стал, набравший 26 очков. По дабл-даблу оформили Ричард Джефферсон (12 очков, 12 подборов) и Кевин Лав (12 очков, 11 подборов). В составе «Нью-Орлеана» отметим Энтони Дэвиса (20 очков, 17 подборов), Бадди Хилда (20 очков) и Джру Холидэя (11 очков, 13 передач).Эта победа стала для «Кливленда» восьмой в последних девяти матчах.