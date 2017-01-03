«Оклахома-Сити» уступил «Милуоки», несмотря на 30 очков Уэстбрука

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях проиграл «Милуоки Бакс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 98:84 в пользу «жуков». По ходу первой четверти «Тандер» вырвались вперёд на 15 очков, однако к большому перерыву их преимущество составляло всего "+6". Вторая половина, а с ней и весь матч, остались за «Милуоки».
Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук — на его счету 30 очков. Ещё 20 набрал Стивен Адамс. У «Милуоки» стоит отметить Янниса Адетокунбо (26 очков, 10 подборов) и Джабари Паркера (19 очков).