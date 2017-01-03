Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» отыграться с «-15» и победить «Вашингтон»

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и закончилась со счётом 101:91 в пользу хозяев. Гости выиграли первую четверть с разницей в 15 очков, а на большой перерыв ушли с перевесом "+12". Ключевой оказалась третья четверть, которая закончилась со счётом 37:17 в пользу «Рокетс».
В составе «Хьюстона» трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 23 очка, 10 подборов и 10 передач. Самым результативным стал Эрик Гордон — 31 очко. У «Вашингтона» стоит отметить Брэдли Била (27 очков) и Джона Уолла (18 очков, 12 передач) и Марчина Гортата (13 очков, 14 подборов).
Эта победа стала для «ракет» пятой подряд.