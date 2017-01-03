«Голден Стэйт» победил «Денвер», Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и закончилась со счётом 127:119 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком поединка стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, который набрал 25 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 15 очков, 13 результативных передач и 10 подборов.
В составе «Денвера» стоит выделить центрового Николу Йокича и форварда Уилсона Чендлера, которые набрали по 21 очку.