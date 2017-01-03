«Голден Стэйт» победил «Денвер», Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и закончилась со счётом 127:119 в пользу хозяев.Самым результативным игроком поединка стал защитник «Уорриорз», который набрал 25 очков.оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 15 очков, 13 результативных передач и 10 подборов.В составе «Денвера» стоит выделить центровогои форварда, которые набрали по 21 очку.