Хорнасек: возможно, «Нью-Йорк» не способен защищаться

Главный тренер «Нью-Йорк Никс»после поражения от «Орландо Мэджик» (103:115) прокомментировал действия своих подопечных в обороне.«Мы пытались всё сделать правильно, но у нас не получилось хорошо сыграть в защите. Думаю, нам нужно попробовать другие способы. Возможно, мы просто не способны хорошо действовать в обороне. Я не знаю. Нам нужно разобраться с этим», – приводит слова Хорнасека The Score.Напомним, что «Нью-Йорк» проиграл в пяти последних матчах. Сейчас «Никс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.