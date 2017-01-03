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175 лет назад
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Адетокунбо исполнил эффектный данк через Сабониса
3 января 2017, вторник. 10:54.
Баскетбол
Форвард «Милуоки Бакс»
Яннис Адетокунбо
в матче регулярного чемпионата против «Оклахома-Сити Тандер» (98:94) эффектно вколотил сверху через своего коллегу по позиции
Домантаса Сабониса
.
Адетокунбо провёл на паркете 41 минуту, собрав коллекцию из 26 очков, 10 подборов, 5 результативных передач, 1 блок-шота и 1 перехвата.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Милуоки Бакс
Оклахома-Сити Тандер
Яннис Адетокунбо
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