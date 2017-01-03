Харден: «Хьюстон» не всегда может похвастать хорошей реализацией бросков с игры

Защитник «Хьюстон Рокетс»прокомментировал победу своей команды в матче с «Вашингтон Уизардс» (101:91).«Конечно, мы хотим попадать в кольцо в каждой игре. Но когда нам удаётся победить, испытывая проблемы с реализацией бросков, это многое говорит о нас как о команде.Таков баскетбол. Я имею в виду, что мы всегда хотим, чтобы каждый наш бросок заканчивался попаданием. Но это не всегда случается. Так что нам приходится искать другие способы, чтобы одержать победу. В этом и заключается разница между средними и топ-командами», – приводит слова Хардена ESPN.В поединке с «Вашингтоном» Джеймс провёл на паркете 42 минуты, собрав коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 10 передач.