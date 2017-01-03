Анциферов: ожидаю тяжёлой игры против «Каршияки»

Главный тренер «Автодора»поделился ожиданиями накануне матча Лиги чемпионов ФИБА против «Каршияки». Игра состоится 4 января в 21:00 мск.«Во-первых, хотелось бы поздравить с наступившим новым годом всех болельщиков «Автодора», их родных и близких! За короткое время мы проделали очень большой объём работы, но предстоит сделать гораздо больше. Главное сейчас – поменять отношение игроков, привить им психологию победителей и ответственность за то, что необходимо каждый раз биться до конца! Нельзя просто так отбывать номер на площадке, мы должны обязательно прилагать все усилия, чтобы выигрывать. «Пинар Каршияка» – сильный соперник. Ожидаю тяжёлой игры, но мы настроены решительно», — приводит слова Анциферова официальный сайт клуба.