Шталбергс: с момента нашей прошлой игры с «Зенитом» многое поменялось

Главный тренер «Нижнего Новогорода»поделился ожиданиями от матча Еврокубка против «Зенита». Игра состоится 4 января в 19:30 мск.«В составе «Зенита» много талантливых игроков, которые опасны как на периметре, так и в быстрых отрывах. В первой игре против этой команды в Единой лиге ВТБ мы допустили много глупых ошибок в защите в ключевые моменты матча. С тех пор многое поменялось: мы выросли как команда, а в нашем составе появился очень важный игрок. Для обеих клубов эта встреча станет первой после небольшого перерыва, и я надеюсь, что он не скажется на качестве игры. Для нас будет важно продемонстрировать отличный баскетбол перед нашими болельщиками и начать год с победы», — приводит слова Шталбергса официальный сайт «НН».