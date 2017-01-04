«Филадельфия» удержала победу над «Миннесотой», «Индиана» победила «Детройт»

«Филадельфия Сиксерс» вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата. Встреча закончилась со счётом 93:91 в пользу подопечных Бретта Брауна. По ходу третьей четверти «Филадельфия» вела с разницей в 26 очков, однако это не уберегло команду от нервной концовки. В итоге, судьба матча решилась на последней секунде. Победу «Сиксерс» принёс лей-ап Роберта Ковингтона за 0,2 секунды до сирены.По итогам матча Ковингтон оформил дабл-дабл (13 очков, 10 подборов). Самым результативным у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид — 25 очков, 19 — у Эрсана Ильясовы. В составе «Миннесоты» стоит выделить Зака Лавина (28 очков) и Карла-Энтони Таунса (23 очка, 15 подборов).В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» в гостях обыграл «Детройт Пистонс» — 121:116. В составе победителей 32 очка набрал Пол Джордж, по 17 — Майлз Тёрнер и Джефф Тиг. У проигравших отметим Тобиаса Харриса (22 очка), Андре Драммонда (20 очков, 14 подборов) и Реджи Джексона (20 очков, 12 передач).