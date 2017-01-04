Уолтон: хорошее нападение всегда победит отличную защиту

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата против «Мемфис Гриззлиз» (116:102).«Когда снайперы находят свой ритм, хорошая защита всегда победит отличную защиту», – приводит слова Уолтона ESPN.Стоит отметить, что игроки «Лейкерс» реализовали 51,2% своих бросков с игры. Точность из-за дуги у калифорнийской команды составила 51,5%.После 38 матчей регулярного чемпионата-2016/17 16-кратные чемпионы НБА располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.