Богут: попросил тренера сделать меня запасным

Центровой «Даллас Маверикс»попросил главного тренера командыубрать его из стартового состава.«Нет никакого смысла выходить в старте с Новицки и уже через 30 секунд после начала игры садиться на скамейку. Так что я подошёл к тренеру и сказал: «Если вы планируете так делать и дальше, то просто выпускайте меня со скамейки запасных. Я не обижусь», – приводит слова Богута ESPN.В текущем сезоне Эндрю принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 3,3 очка, 9,7 подбора, 2,2 передачи, 0,9 блок-шота и 0,5 перехвата в среднем за игру.