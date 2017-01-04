Р. Джефферсон: Л. Джеймс старается быть отличным одноклубником

Форвард «Кливленд Кавальерс»рассказал о взаимоотношениях между лидером командыи другими игроками действующего чемпиона НБА.«Большинство людей не знают, как работает Леброн Джеймс. Я не был в одной команде с Коби Брайантом и Майклом Джорданом, но, думаю, Леброн не сильно отстаёт от них в этом плане.Джеймс тратит много времени на тренировки, занимается в зале, работает над своим броском. Не меньше времени он тратит на то, чтобы быть отличным одноклубником. Это сближает всех нас. Леброн хочет, чтобы все игроки «Кавальерс» чувствовали себя частью коллектива», – приводит слова Джефферсона The Score.