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Хендрикс: матч против «Локомотива-Кубань» не будет для меня рядовым

4 января 2017, среда. 17:56. Баскетбол
Центровой «Гран Канарии» Ричард Хендрикс поделился ожиданиями от предстоящего матча против своей бывшей команды — «Локовотива-Кубань», — который состоится 4 января в Испании в рамках Топ-16 Еврокубка.

«Локомотив-Кубань» для меня — особая команда. Я наслаждался временем, которое провел в Краснодаре, и мы действительно преуспели вместе. Хотя я предпочитаю думать, что мои лучшие годы всё ещё впереди, годы в «Локо» были особенными. Эта встреча для меня не будет рядовой.

Но сейчас это уже другая команда с другим тренером, и у них есть достаточно мотивации. Мы ожидаем тяжёлого матча. Наша команда играет в хорошем ритме, я чувствую себя хорошо. У меня были некоторые проблемы, но сейчас я в неплохой форме, и я доказываю это на площадке. Самое главное, что нам удалось выиграть несколько очень важных матчей в последние пару недель.

Защитить свой паркет — это всегда важно, вне зависимости от того, что за соперник приезжает к тебе в гости. Я знаю, что «Локомотив» приедет замотивированным на победу, потому что это отличная организация, которая всегда хочет побеждать. И они знают, как это делать. У них есть игроки самого высокого класса, которые прекрасно понимают значимость именно таких игр. Но нам всё же нужно защитить свою площадку», — цитирует Хендрикса официальный сайт краснодарской команды.
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
ПБК Локомотив-Кубань Ричард Хендрикс
Новости. Баскетбол
4 января 2017, среда
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