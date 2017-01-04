«Автодор» в Лиге чемпионов ФИБА потерпел поражение от «Каршияки»

В Измире состоялся матч Лиги чемпионов ФИБА, в рамках которого турецкая «Каршияка» на своей домашней арене принимала саратовский «Автодор». По итогам встречи хозяева паркета одержали победу со счётом 78:65. После проваленной первой четверти саратовцам удалось сократить отставание к большому перерыву до «-8», однако во второй половине встречи обе четверти остались за хозяевами, а итоговое отставание «Автодора» увеличилось до «-13».Самым результативным игроком матча стал форвард «Каршияки» Дежуан Саммерс, на счету которого 23 очка и 11 подборов.