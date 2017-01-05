«Атланта» разгромила «Орландо» — «+19», Ховард оформил дабл-дабл

«Атланта Хоукс» в гостях разгромил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась в «Эмвей-центре» в Орландо и закончилась со счётом 111:92 в пользу гостей.Самым результативным у победителей стал Деннис Шрёдер — на его счету 18 очков. Кент Бэйзмор набрал 17 очков, Пол Миллсэп — 16,оформил дабл-дабл — 13 очков, 12 подборов. У «Орландо» по 15 очков набрали Элфрид Пэйтон и Аарон Гордон, последний также собрал 10 подборов.Для «Атланты» это четвёртая победа подряд.